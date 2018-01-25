Американская модель Бритни Льюс обвинила иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах. Утверждается, что фокусник якобы надругался над девушкой в 1988 году, когда ей было 17 лет. Об этом сообщает The Wrap.

"Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот момент я потеряла сознание", - рассказала Льюис.

Модель рассказала, что познакомилась с Копперфильдом на конкурсе красоты в Японии, который он судил. После этого артист пригласил ее в свое шоу. Так, после очередного выступления фокусник якобы подмешал девушке в напиток наркотики и воспользовался ее беспомощностью, когда она потеряла сознание.

На следующее утро Копперфильд заявил, что не насиловал девушку, и заставил ее написать письмо бабушке о том, что с ней все в порядке и она скоро вернется домой. На момент произошедшего фокуснику было 32 года.

Модель утверждает, что уже рассказывала о домогательствах полиции в 2007 году, однако тогда дело было закрыто.

В ответ на обвинения модели Копперфильд попросил общественность не спешить с выводами, так как до этого его не раз обвиняли в насилии, но ни один из фактов так и не подтвердился. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

"Всегда осторожно слушайте и берите во внимание любую информацию, но, пожалуйста, ради всеобщего блага не спешите с выводами", - говорится в сообщении.

Напомним, Натали Портман рассказала о домогательствах в 13 лет.