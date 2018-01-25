Дэвида Копперфильда обвинили в изнасиловании [ Редактировать ]
Американская модель Бритни Льюс обвинила иллюзиониста и гипнотизера Дэвида Копперфильда в сексуальных домогательствах. Утверждается, что фокусник якобы надругался над девушкой в 1988 году, когда ей было 17 лет. Об этом сообщает The Wrap.
"Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот момент я потеряла сознание", - рассказала Льюис.
Модель рассказала, что познакомилась с Копперфильдом на конкурсе красоты в Японии, который он судил. После этого артист пригласил ее в свое шоу. Так, после очередного выступления фокусник якобы подмешал девушке в напиток наркотики и воспользовался ее беспомощностью, когда она потеряла сознание.
На следующее утро Копперфильд заявил, что не насиловал девушку, и заставил ее написать письмо бабушке о том, что с ней все в порядке и она скоро вернется домой. На момент произошедшего фокуснику было 32 года.
Модель утверждает, что уже рассказывала о домогательствах полиции в 2007 году, однако тогда дело было закрыто.
В ответ на обвинения модели Копперфильд попросил общественность не спешить с выводами, так как до этого его не раз обвиняли в насилии, но ни один из фактов так и не подтвердился. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.
"Всегда осторожно слушайте и берите во внимание любую информацию, но, пожалуйста, ради всеобщего блага не спешите с выводами", - говорится в сообщении.
Напомним, Натали Портман рассказала о домогательствах в 13 лет.
по теме
Олімпіада-2018: відомі олімпійці представили форму української збірної
Новий принт зимової Олімпійської колекції - жовте пшеничне поле на блакитному тлі.
"Золотой глобус 2018": лучшие наряды знаменитостей
В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус 2018".
"Золотой глобус": звезды пришли на церемонию в черных нарядах
В Лос-Анджелесе, в 75-й раз раздали "золотые глобусы". Почему красная дорожка этой, так называемой репетиции Оскара, в этот раз не пестрила разноцветными нарядами?
ПДД в Украине: за превышение 50 км/ч штрафовать не будут
С 1 января 2018 года вступило в силу постановление Кабмина об ограничении движения в городах с 60 до 50 км/ч.
Студентка умерла во время экзамена
Внезапно во время экзамена 20-летняя студентка умерла.