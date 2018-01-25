Лекарства в Украину можно ввозить без уплаты НДС (список) [ Редактировать ]
В четверг, 25 января, на заседании правительства Кабмин расширил перечень лекарств и медсредств, ввоз которых разрешен на территорию Украины без налогообложения. Об этом сообщают "Украинские новости".
Также в 2 раза увеличено количество лекарственных препаратов, которые разрешено ввозить.
В частности в перечень лекарств добавлен активированный уголь и парацетамол.
А в перечень медсредств добавлены шприцы, бинты, стерильные и спиртовые салфетки, пластыри, катетеры, шины, носилки, медицинские фонарики, медицинские сумки и рюкзаки.
Кабмин планирует, что его решение позволит сформировать дополнительные 100 тысяч военных аптечек и 10 тысяч рюкзаков санитаров.
Напомним, что цены на лекарства в 2018 году будут устанавливать по-новому.
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