Цены на бензин в Украине резко поднялись [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки розничные цены на бензин и дизельное топливо в некоторых сетях АЗС выросли сразу на 10-96 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.
Больше всего цены подняли сети Marshal, "Татнефть-Украина", "Автопорт" и Jazz Oil - на 10-96 коп./л за отдельные виды топлива.
Сеть АЗС KLO подняла цены на все виды топлив на 40 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,49 грн/л, А-95 – до 30,49 грн/л, а дизтопливо – до 28,69 грн/л.
На заправках "Укргаздобычи" все виды топлива выросли в цене на 50 коп./л: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 28,50 грн/л, а дизтопливо – до 26,50 грн/л.
На станциях сети "Кворум" цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 65 коп./л – до 29,10 грн/л и 29,95 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 5 коп./л – до 27,50 грн/л.
25 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 1 и 2 коп./л – до 29,43 грн/л и 30,19 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 2 коп./л – до 31,32 грн/л, а ДТ прибавило 3 коп./л (28,00 грн/л).
Напомним, мировые цены на нефть побили трехлетний рекорд.
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