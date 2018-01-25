Ожирение имеет признаки инфекционного заболевания. Это выяснили врачи Университета Южной Калифорнии. Статья ученых опубликована в журнале JAMA Pediatrics, коротко о результатах научной работы сообщается на сайте Science Alert.

Иными словами, человек рискует увеличить массу тела, если много общается с людьми с ожирением.

Для исследования ученые использовали данные, полученные в рамках проекта M-TEENS, посвященного изучению влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков.

Эксперты проанализировали влияние социального окружения на массу тела 1 111 детей, которые жили вместе с родителями (всего 1 300 взрослых), служащими на военных базах США.

Как выяснилось, склонность к ожирению была у детей, из тех семей, у которых от этого недуга страдало старшее поколение.

Кроме того, значительное количество жалоб на лишний вес фиксировалось на тех объектах, где он был распространен среди персонала.

При этом эксперты указывают, что повышение индекса массы тела влияет на множество факторов, среди которых не последнюю роль играют курение и наследственная предрасположенность к ожирению. Но врачи подчеркивают, что чаще всего привычки конкретного человека напрямую зависят от норм, принятых в ее социальном окружении.

Исследователи также предложили и более простое объяснение большого количества больных ожирением в семьях военнослужащих - это легкий доступ к фастфуду и отсутствие физической нагрузки.

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