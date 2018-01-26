Примет ли Верховная Рада кандидатуру Смолия и чего ждать в случае его назначения Источник: EPA / UPG

Еще 10 апреля 2017 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. С того времени было несколько кандидатов на вакантную должность, тем не менее, на данный момент Нацбанк продолжает оставаться без официального главы, исполняющим обязанности которого назначен Яков Смолий.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост Якова Смолия 18 января 2018 года.

Podrobnosti.ua выяснили у экспертов, примет ли Верховная Рада кандидатуру Смолия и чего ждать в случае его назначения.

Экономист и финансовый аналитик, советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ считает, что кандидатура Смолия, на данный момент, наиболее удобная в той системе координат, которая сформировалось в Национальном банке и вообще в системе государственного управления.

"Потому что мы прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что пост главы Нацбанка - он по законодательству является независимой фигурой, и сам Национальный банк - это независимый монетарный орган, но, тем не менее, все должности у нас входят в систему политических квот, распределения между различными политическими сферами влияния", - считает он.

"Поэтому, с учетом этого внешнего фактора, руководитель Нацбанка назначается, исходя из каких-то внутренних, кулуарных договоренностей между политическими силами. На сегодняшний день - это квота президента. И, соответственно, президенту нужен удобный, просто технический, руководитель Национального банка, который будет четко выполнять все те задачи, которые будут перед ним ставиться и, самое главное, который будет очень скрупулезно действовать в соответствии с той матрицей действий, которая прописана в обязательствах Национального банка, в том числе и со стороны Международного Валютного фонда, и со стороны внешних кредиторов", - подчеркивает эксперт.

"На этой должности не нужен независимый руководитель, который будет реализовывать свою какую-то особую стратегию. Человек со своими идеями, который захочет изменить эту абсолютно неэффективную стратегию развития Нацбанка. Поэтому, в данном случае, кандидатура Якова Смолия наиболее приемлема", - отметил Кущ.

Кроме этого, финансовый аналитик предположил, что в случае назначения Смолия на должность, политика Нацбанка не изменится.

"Будет продолжаться так называемая стратегия инфляционного таргетирования. То есть Национальный банк будет постоянного говорить о том, что главная его задача - это контроль за уровнем цен. Естественно, справиться с этой задачей он, прогнозируемо, не сможет, но, тем не менее, он будет "ходить в танце" вокруг инфляции цен. Они будут продолжаться в течение этого и следующего года", - рассказал Кущ.

Также, по словам эксперта, гривна будет ослабляться и Нацбанк не будет ничего делать для ее укрепления и, более того, при любых рыночных изменениях, когда гривна могла бы достаточно сильно укрепиться, Национальный банк будет делать все, что бы сильного укрепления не произошло.

"Это все делается, во-первых, в интересах внешних кредиторов, потому что внешним кредиторам нужно, чтобы Национальный банк выкупал всю валюту на внутреннем рынке и формировал свой резерв для того, чтобы эти резервы были потом направлены на погашение долгов перед внешними кредиторами. Во-вторых - потому что наши финансово-промышленные группы, которые экспортируют сырье, заинтересованы в девальвации национальной валюты. Они вывозят сырьевые ресурсы, продают их на внешних рынках, их экспортная выручка формируется в валюте и, соответственно, любая девальвация гривны для них - это колоссальный доход, курсовой доход, который они могут использовать на выплату зарплат, налогов и так далее. Степень влияния этих финансово-промышленных групп - колоссальная, поэтому естественно, что с учетом давления с их стороны, со стороны внешних кредиторов, Нацбанк будет продолжать политику слабой гривны", - объяснил он.

С точки зрения цен - будет политика инфляционного таргетирования, но неудачная - Нацбанк не сможет теми инструментами, которые у них есть в наличии, эффективно контролировать цены. С точки зрения курсовой политики будет продолжаться политика слабой гривны. С точки зрения банковской системы - будет продолжаться та же самая политика на увеличение государственного сектора и постепенное вытеснение украинских банков с рынка. То есть основным трендом будет усиление банковского сегмента в финансовой системе и сохранение позиций банков с иностранным капиталом, считает Алексей Кущ.

Политический эксперт Тарас Загородний также считает, что Верховная Рада одобрит кандидатуру Смолия в качестве главы Нацбанка. Кроме этого, Загородний дал прогноз о том, чего потребуют депутаты взамен на свои голоса.

"Возможно потребуют изменения политики Нацбанка в отношении экономики, потому что пока Нацбанк не способствует наращиванию кредитования банка. Занимается инфляционным таргетированием, который никак не влияет, фактически, на экономический рост. Нацбанк, к сожалению, от этого самоустранился", - сказал он.

Кроме этого, эксперт прогнозирует в следующем году рост экономики на уровне приблизительно 3 - 3,5%.

"Это как-то облегчает ситуацию. Касательно кандидатуры Смолия, лично я пока не слышал каких-то отрицательных отзывов. Он крепкий профессионал, выходец из банковской системы. Я не исключаю, что господин Смолий достаточно легко пройдет через ВР", - отметил Загородний.