В зоне АТО боевики снова стреляют. В районе Новотроицкого ранен украинский военный. Там противник использовал минометы крупного калибра. Под обстрелом оказались и наши бойцы под Водяным.

А вот в районе Марьинки - затишье. У боевиков недавно прошла ротация. Подробнее расскажет Руслан Смещук.

Украинские позиции под Марьинкой. Впереди - заснеженная степь и обледеневшие терриконы. Холода несколько снизили активность боевиков. Недавно у них произошла ротация, сейчас противник больше занят укреплением своих огневых точек, чем обстрелом наших позиций.

"В последнее время они окапываются, стараются поближе подойти. Работают из пулеметов, "АГСов". Пару недель они окопные мины взрывали. Окапываться. Стараемся им не давать", - рассказывает Владимир, военнослужащий ВСУ.

"Чудово чути особливо в нічний час - бо в день техніку ніхто не ганяє - як іде заміна техніки.

- Що саме?

- БМП, танки. Почали проходити рекогносцировки - бо бачимо в прилади спостереження як ходять, дивляться де можна нові позиції закопати", - рассказывает Николай, военнослужащий ВСУ.

Вскоре тишину морозного дня нарушают частые серии разрывов.

"- Совсем тихо на этих позициях здесь не бывает. Вот сейчас мы слышим, как крупнокалиберный пулемет боевиков начинает отрабатывать соседние армейские позиции. Короткими очередями работают".

Это - практически плановая прострелка наших позиций, - рассказывает наблюдатель Алексей. Противник старается держать украинских военных в постоянном напряжении.

"- Зазвичай розпочинають з кулеметів, а потім вже з гранатометів - в залежності від ситуації".

До гранатометов не дошло, вскоре вражеский обстрел прекратился. Пользуясь затишьем, украинские солдаты начинают укреплять позиции. Война на Донбассе - это еще и постоянная тяжелая работа при любой погоде.