Главу "Госаудитслужбы" Лидию Гаврилову - отпустили под личное обязательство. Такое решение принял Соломенский суд столицы. Эту меру пресечения избрали, хотя прокуроры требовали назначить залог. В размере - свыше одного миллиона гривен. Сама же Гаврилова уверяет - подозрения в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен - безосновательны. Якобы НАБУ просто суммировало доходы за последние 10 лет. И добавила - без решения суда должность не оставит.

"Я більш ніж 20 років на службі. І не одну ревізію провела особисто. Тому я можу як ревізор - прорахувати ті розрахунки, які робило НАБУ. Але вибачте мене, якщо вони взяли мої статки з 1998 року. Як керівник держоргану - я відчуваю тиск з боку керівництва НАБУ", - заявила Лидия Гаврилова, руководитель Госаудитслужбы.

"По-перше, необхідно сказати, що суд таки задовольнив клопотання в цій частині - призначення запобіжного заходу. Якщо суд приймає таке рішення, це означає, що суд згоден з нашими доводами. Що підозра обгрунтована. Зараз передчасно коментувати судове рішення. Ми з ним згодні". - заявил Виталий Кравец, прокурор Специальной Антикоррупционной прокуратуры.