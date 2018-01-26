Обуздали аппетиты: украинским чиновникам отныне запрещено начислять себе баснословные премии.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер. По словам Владимира Гройсмана, он не намерен одобрять премии госслужащим "просто за то, что они ходят на работу". К примеру, как это случилось с "Нефтегазом". В компании решили поднять зарплаты менеджементу в два с половиной раза, увеличив зарплатный фонд до полутора миллиардов гривен. За что их резко раскритиковал премьер.

В тоже время, по словам Гройсмана, достойные премии дадут тем, кто покажет наиболее эффективную работу.

"30 відсотків - це зарплата, 70 можна "накрутити" чим завгодно. Більше так не буде! Не 70, можна накрутити і 170. Більше так не буде! І прослідкувати в кожному куточку України, хто скільки "накручує". Треба вгамувати апетити з точки зору того, що зарплата начебто маленька, а накручують надбавку. Зараз - все! Зарплата і до 30 відсотків ти можеш отримати як заохочення, премія - це правильний підхід", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

В тоже время в Кабмине заявили, что почти 47 миллиардов гривен предусмотрено на строительство и капремонт дорог. Премьер обещает тысячу освещенных пешеходных переходов на шоссе, а еще - полтысячи "островков безопасности" и столько же круговых развязок. Все - из-за множества аварий. Ведь только за последние три года на украинских дорогах погибло более 15 тысяч украинцев.