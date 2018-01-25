Во Франции автобус с 45 школьниками попал в ДТП [ Редактировать ]
На юго-западе Франции в поселке Мансье школьный автобус столкнулся с автомобилем, травмированы 27 человек, передает Радио Свобода.
В департаменте Жер заявили, что травмированы 22 ребенка, пятеро из них - серьезно.
Также пострадали пятеро взрослых. Отмечается, что автобус с 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включая водителя, столкнулся с автомобилем.
Накануне в Италии в результате аварии на железной дороге погибли люди.
по теме
В Германии школьный автобус врезался в стену дома
Пострадали 44 человека - в основном дети. На место трагедии, кроме полиции, прибыли три вертолета спасателей.
У Німеччині шкільний автобус в'їхав у житловий будинок
У Бельгії вибухом зруйновано 3 житлові будівлі. А в Колумбії обвалився міст над каньйоном. Більше про це і не тільки - у нашому огляді.
Ребенок бросил петарду в канализацию и взлетел на воздух (видео)
Юный житель Китая попал на камеры видеонаблюдения во время проведения опасного эксперимента: он бросил фейерверк в канализационный люк.
Отец сломал сыну ногу за плохую память
39-летний отец сломал своему семилетнему сыну ногу из-за того, что мальчик не мог запомнить буквы алфавита.
ДТП в Киеве: женщина перебегала 6 полос (видео)
В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.