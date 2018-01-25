Во Франции автобус с 45 школьниками попал в ДТП

На юго-западе Франции в поселке Мансье школьный автобус столкнулся с автомобилем, травмированы 27 человек, передает Радио Свобода.

В департаменте Жер заявили, что травмированы 22 ребенка, пятеро из них - серьезно.

Также пострадали пятеро взрослых. Отмечается, что автобус с 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включая водителя, столкнулся с автомобилем.

Накануне в Италии в результате аварии на железной дороге погибли люди.