Оперативные данные электронных торгов говорят о резком падении цен на нефть после достижения трехлетнего максимума.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $70,06 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $65,22 за баррель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о стремительном росте цен на бензин.