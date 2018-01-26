Мировые цены на нефть стремительно падают [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о резком падении цен на нефть после достижения трехлетнего максимума.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $70,06 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $65,22 за баррель.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о стремительном росте цен на бензин.
по теме
Мировые цены на нефть побили трехлетний рекорд
Оперативные данные электронных торгов говорят о продолжающемся росте мировых цен на нефть. Так, стоимость нефти побила трехлетний рекорд. Последний раз такой высоты она достигала в ноябре 2014 года.
Мировые цены на нефть резко подскочили
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть стремительно снижаются
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном падении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко упали
Оперативные данные электронных торгов говорят о снижении мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть вернулись к стремительному росту
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть после резкого падения.