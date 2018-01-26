В выходные 27 и 28 января в Киев придет оттепель. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ближайшей ночью температура воздуха в столице опустится до -10 градусов. В субботу днем ​​27 января облачно и потеплеет до -3 ...- 4 градусов. В воскресенье 28 января в Киеве пройдет мокрый снег, температура снизится до 0 градусов.

Оттепель после морозов - это не всегда хорошо, отметила синоптик.

"Оттепель - явление зимой периодическое. Но не всегда благоприятное. Ибо говорят, что оттепели вредят посевам озимой пшеницы. Также препятствуют движению автотранспорта, а смена периодов оттепели морозами негативно влияет на иммунитет человека, увеличивается количество простудных заболеваний, могут развиваться хронические заболевания, значительно обостряется метеочувствительность", - рассказала Диденко.

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