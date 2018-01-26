Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что повышения цены на природный газ в отопительном сезоне 2017/2018 годов не будет. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Следующий вопрос - это условие МВФ (Международного валютного фонда) определения цены на газ. На сегодня мы находимся в диалоге с точки зрения поиска оптимальной, справедливой формулы. Как и обещал, я хочу подчеркнуть, что в этом отопительном сезоне никаких вопросов по повышению цены на газ правительством принято не будет ", - сказал премьер-министр.

Гройсман добавил, что как только будет решение по этому вопросу, оно сразу будет обнародовано.

Напомним, мировые цены на нефть побили трехлетний рекорд.