Цена на газ в Украине: когда могут "взлететь" тарифы [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что повышения цены на природный газ в отопительном сезоне 2017/2018 годов не будет. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Следующий вопрос - это условие МВФ (Международного валютного фонда) определения цены на газ. На сегодня мы находимся в диалоге с точки зрения поиска оптимальной, справедливой формулы. Как и обещал, я хочу подчеркнуть, что в этом отопительном сезоне никаких вопросов по повышению цены на газ правительством принято не будет ", - сказал премьер-министр.
Гройсман добавил, что как только будет решение по этому вопросу, оно сразу будет обнародовано.
Напомним, мировые цены на нефть побили трехлетний рекорд.
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