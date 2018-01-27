Удивительно, но наше государство медлит не только с выполнением требований кредиторов. Проблемы возникли даже с реализацией обещаний по Соглашению об Ассоциации с Евросоюзом! Это ключевое направление украинской внешней политики, а даже по нему - чиновники тормозят! Представителям Евросоюза приходится регулярно напоминать украинским политикам о невыполнении еще и вот этих обязательств.

Ну а журналисты часто разводят по этой теме, что называется, "большую зраду". Мы решили узнать из первых уст - как на самом деле обстоят дела с выполнением Ассоциации. И попросили главу представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли оценить для "Подробностей недели" - действительно ли наше государство критически отстает. Вот что он ответил.

"Это соглашение об ассоциации - основа отношений между Евросоюзом и Украиной. В то же время - это одно из самых сложных соглашений Европейского союза со страной-партнером. Поэтому понятно, что его имплементация требует сильной политической воли и определенных умений.

Особенно - торговая или экономическая часть, или так называемое Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Украинская власть прекрасно понимает, что нужно активизировать свое участие в имплементации. Поэтому в конце октября 2017 года Кабинет Министров принял "дорожную карту" имплементации этого соглашения, а также - механизмы мониторинга и коммуникационную стратегию, чтобы каждый украинский гражданин мог четко понимать, что для него будет значить имплементация этого договора. В то же время спикер Верховной Рады господин Парубий и премьер-министр Гройсман провели несколько дискуссий, чтобы скоординировать усилия Верховной Рады и правительства по имплементации соглашения.

Я не могу сказать, что в отдельных секторах есть огромное отставание. В некоторых сферах, например, экономической конкуренции, государственных закупках, санитарных и фитосанитарных нормах, экологии, украинские власти смогли достичь прогресса. А вот таможенные пошлины, налоговые и транспортные реформы было куда сложнее согласовать с законодательством Европейского союза.

Украина справляется не хуже, чем любая другая страна, которая имплементирует такое соглашение. Нужно было, опять же, создать необходимый инстутициональный механизм, чтобы иметь возможность имплементировать соглашение. Теперь уже почти все сделано, и я убежден, что в течении нескольких месяцев у нас все получится.

Понятно, что в условиях предвыборной кампании любому правительству труднее принимать болезненные меры. И это, очевидно, будет происходить Украине в ближайшие 15 месяцев, но с нашей стороны мы постараемся сделать все возможное, чтобы убедить украинские власти в том, что продвижение вперед путем реформирования некоторых секторов - в интересах Украины", - заявил Хьюг Мингарелли.