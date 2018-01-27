В п’ятницю, 26 січня, в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат України Тарас Козак розповів про вимоги МВФ по розвитку української економіки, які б реально змогли оживити її.

Ринок землі - надзвичайно важливий. Не дуже подобається це МВФ, але, на мій погляд, накопичувальна пенсійна реформа, яку підтримує зараз половина парламенту для того , щоб можна було всередині сформувати величезний фінансовий ресурс, який можна інвестувати. Тому що зростання економіки відбувається тільки тоді, коли в економіку інвестують. В Україні, на жаль, немає коштів. Ми не можемо залучити іноземні кошти, тому що надзвичайно низький міжнародний інверсійний рейтинг в Україні. Внутрішні кошти ми не накопичуємо, в нас немає пенсійної накопичувальної системи, як це роблять в усіх західних країнах, де на сьогодні набралось вже 36,5 трильйони доларів, в Україні - 1 млрд.

- Ви вірите в те, що наступний транш МВФ Україна отримає до кінця весни?

Я не вірю, що протягом першої половини року ми отримаємо цей транш. Дай Бог, щоб ми зовсім не вийшли з цієї програми і не розсварилися.

Нагадаємо, що Порошенко назвав сроки отримання нового траншу МВФ.