Україна може розсваритися з МВФ - експерт [ Редактировать ]
В п’ятницю, 26 січня, в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат України Тарас Козак розповів про вимоги МВФ по розвитку української економіки, які б реально змогли оживити її.
Ринок землі - надзвичайно важливий. Не дуже подобається це МВФ, але, на мій погляд, накопичувальна пенсійна реформа, яку підтримує зараз половина парламенту для того , щоб можна було всередині сформувати величезний фінансовий ресурс, який можна інвестувати. Тому що зростання економіки відбувається тільки тоді, коли в економіку інвестують. В Україні, на жаль, немає коштів. Ми не можемо залучити іноземні кошти, тому що надзвичайно низький міжнародний інверсійний рейтинг в Україні. Внутрішні кошти ми не накопичуємо, в нас немає пенсійної накопичувальної системи, як це роблять в усіх західних країнах, де на сьогодні набралось вже 36,5 трильйони доларів, в Україні - 1 млрд.
- Ви вірите в те, що наступний транш МВФ Україна отримає до кінця весни?
Я не вірю, що протягом першої половини року ми отримаємо цей транш. Дай Бог, щоб ми зовсім не вийшли з цієї програми і не розсварилися.
Нагадаємо, що Порошенко назвав сроки отримання нового траншу МВФ.
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