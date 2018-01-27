Больше недели без электричества! Одесская область до сих пор не может оправиться от снежного бурана. Сложнее всего - городу Вилково. СМИ сообщали пугающие прогнозы: дескать, энергоснабжение там восстановят лишь через месяц! Но, оказывается, свет в Вилково появился. Правда, ненадолго. Пару часов назад - он опять погас! Какая причина бессарабского блэкаута? Наш Андрей Анастасов вернулся из зоны стихийно-коммунального бедствия.

Такого снегопада здешние места не помнят с семидесятых годов прошлого столетия! Метель, обледенение, шквальный ветер скоростью тридцать метров в секунду! Бетонные опоры линий электропередачи ломались, как спички! Всего по Одесской области их упало свыше тысячи! Прошла уже неделя, а ремонтные работы идут до сих пор.

Арцизский район. В заснеженных полях упавшие столбы лежат штабелями. На их месте рабочие устанавливают новые. Показывают: опоры просто не выдержали веса образовавшегося льда.

"Это из двух кусков, видишь: это на проводе все было".

Следом - идут энергетики. Их задача - восстанавливать воздушные линии. Но вот беда: местные украли провода, чтобы сдать на металлолом. Это значительно осложняет ремонт.

"То есть они спокойно залазили, пользуясь тем, что стихия - и резали провода. В целом, по району - до двадцати двух километров: это три с половиной, где-то до четырех тонн проводов. Ну, что ж сделаешь: люди", - говорит Александр Гранич, первый зампредседателя Арцизской РГА.

Между тем, восстановления этой ветки ждут десятки сел в дельте Дуная. И особенно - конечная точка: город Вилково. Большая его часть уже неделю без электричества. Больницу - питают от дизель-генератора, развернули пункт обогрева. И даже временно переселили сюда пенсионеров.

"Я довольна, потому что мне было очень холодно", - говорит Зинаида Демерли, жительница Вилково.

Сложнее всего пришлось обитателям многоэтажек. Ведь если в частном доме можно затопить печь, то здесь - в квартирах - лишь электрокамины! Наталья - мать инвалида. Говорит: не припомнит настолько масштабного катаклизма в Вилкове. Температура в помещениях приближалась к нулю, а четыре дня после блэкаута не было еще и воды.

"Вот эти четыре дня мы были полностью отключены от мира всего! Как хотите, так и выживайте! Ну, я как я, а он же лежачий у меня", - говорит Наталья Черевко, жительница Вилково.

Согревались, как могли. В результате - теперь многие лечатся.

"Четыре одеяла, шуба сверху - и вот это вот я целыми днями сидела в этой норке, ха-ха-ха, и мы вот так вот грелись", - говорит Ефросинья Березкина, жительница Вилково.

Посреди многоэтажек - власти организовали пункты помощи. Здесь, например - прямо в местном магазине. Пограничники привозят горячую кашу, хлеб и кипяток. А в этом микрорайоне - служба по чрезвычайным ситуациям разбила палатку. Внутри - буржуйка, чай, генератор для подзарядки телефонов. И местная детвора. Для нее самой большой проблемой стало отсутствие интернета.

Долгожданный свет в вилковских многоэтажках появился только в среду вечером: энергетикам удалось запитать дома по резервной линии. Теперь нужно подать электроснабжение в частный сектор: в так называемую "украинскую Венецию" - это туристическая часть города, где вместо дорог - каналы, а вместо машин - лодки. В прессе мелькали сообщения, что на это уйдет целый месяц. Но власти опровергают.

"Я думаю, что в течение, может быть, трех четырех дней Это смотря сколько бригад будет выделено из "Облэнерго", которые будут восстанавливать данные линии, которые были повреждены стихийным бедствием", - говорит Александр Санжара, заместитель городского головы Вилковской ОТГ.

Пока же большинство жителей Вилкова сидят в потемках. кто возмущается, кто терпеливо ждет, кто напоминает: двадцать первый век на дворе: мол, не мешало бы на будущее предусмотреть такие ситуации. А еще - шутят.

"Сейчас, как в старинку: в шесть часов, в семь часов ложатся спать! Я говорю: хоть наговорятся между собой сейчас все! А то все занятые! Может, понарожают больше детей", - говорит Евгений Крюков, житель Вилково.

Что касается основной линии, которую шаг за шагом энергетики "поднимают" с земли, то ее планируют восстановить в первых числах февраля. Всего в Одесской области стихия обесточила около семисот населенных пунктов. Порядка двадцати из них до сих пор без электроснабжения.