Президент Украины Петр Порошенко поддержал расширение санкций против России, которые ввели США.

"Поздравляю решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины", - заявил Петр Порошенко.

Президент убежден, что его встречи с американским руководством в Давосе "дают уверенность в том, что санкционные политика против России будет только усиливаться пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность".

Напомним, что Порошенко подвел итоги встречи в Давосе.