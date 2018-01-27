Санкции США против России: реакция Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поддержал расширение санкций против России, которые ввели США.
"Поздравляю решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины", - заявил Петр Порошенко.
Президент убежден, что его встречи с американским руководством в Давосе "дают уверенность в том, что санкционные политика против России будет только усиливаться пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность".
Напомним, что Порошенко подвел итоги встречи в Давосе.
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