SMS от 17-летней студентки медицинского колледжа из Большого Манчестера Шарлотты Гай нобернулось трагедией. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлотта встречалась с 20-летним Джеком Херстом на протяжении двух лет, когда случайно узнала, что он поддерживает контакт с бывшей девушкой.

И без того склонная к депрессиям девушка наблюдалась у психиатра и часто говорила о самоубийстве своему парню. Безумная ревность на ровном месте напрочь выбила ее из колеи. Она написала Джеку, что им лучше расстаться, хотя тот был ни в чем не виноват.

"Она сказала мне, что чувствовала, что я лгал ей. Убедить ее в обратном у меня не получалось, она отвернулась от меня. Я видел, как она нашла новых друзей в колледже, ходила счастливой. А я не прекращал писать ей, пытаясь вернуть назад", - говорит Джек Херст

Влюбленные встретились. Шарлотта заявила ему, что хочет расстаться, но Джек был против. Они продолжали переписываться по Snapchat и звонили друг другу весь четверг и день пятницы. Вечером парень не смог дозвониться до Шарлотты.

"Весь вечер пятницы и всю субботу Шарлотта не выходила на связь. Я очень сильно переживал и боялся", - говорит Джек Херст

Как оказалось, девушка была в клубах. В воскресенье она наконец вышла на связь и написала Джеку, что им надо поговорить. Но парень был занят, поэтому предложил перенести разговор на вечер. Минутой позже он получил от любимой сообщение, которое было адресовано кому угодно, но только не ему! В нем она признавалась подруге в том, что переспала с другим.

"Она написала следом за этим: "Извини меня, я ужасный человек". Я был зол и не хотел ее слышать. 17 минутами позже она написала: "Я люблю тебя, и знать, что ты ненавидишь меня, - это слишком", - рассказывает Джек Херст.

После Шарлотта была офлайн, она перестала отвечать на сообщения и звонки Джека, и тот вызвал полицию. Девушку нашли мертвой около колледжа.

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