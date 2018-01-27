Пожизненно осужденный рэпер совратил замужнюю надзирательницу [ Редактировать ]
Отбывающий пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Вустершире Карл Добсон, более известный как рэпер Crazy Titch, обвинен в интимной близости с замужней сотрудницей пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает Daily Mail.
35-летняя Джоди Малинс была задержана полицией, которая проводит расследование. Как стало известно, Малинс и Добсон удавалось заниматься сексом в тюремной мастерской.
Crazy Titch был приговорен к пожизненному заключению в 2006 году за убийство 21-летнего музыкального продюсера Ричарда Холмса. Добсон решился на преступление из-за того, что мужчина якобы неуважительно к нему отнесся.
Напомним, что собутыльники изнасиловали знакомого в Старый Новый год.
по теме
В Киеве пассажира едва не убили в автобусе (фото)
В Оболонском районе Киева конфликт между пассажирами автобуса едва не обернулся трагедией.
В Киеве маньяк с особой приметой нападает на девушек
В Соломенском районе Киева по вечерам мужчина преследует, а затем нападает на девушек.
Сын-убийца засолил пожилых родителей
В Германии 66-летнюю Эльфриду и ее мужа 70- летнего Петера убили, засыпали солью и замуровали в гараже.
Подозреваемый в убийстве депутата перерезал вены в зале суда (видео)
В среду, 24 января, под Тернополем во время судебного заседания по делу об убийстве депутата Кременецкого городского совета и активиста Виталия Ващенко один из обвиняемых пытался порезать себе вены.
Смерть на конце иглы: священник инъекциями убивал стариков
В Бельгии 61-летнего католического дьакона Иво Поппе обвиняют в убийстве не менее 10 человек, среди которых была его мать.