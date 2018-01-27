"Это очень трудно": беременная Кейт Миддлтон растрогала речью о материнстве [ Редактировать ]
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая сейчас беремена, посетила лондонскую школу Roe Green Junior School в рамках программы поддержки психического здоровья детей. Кейт Миддлтон во время визита встретилась с учениками и преподавателями, а также приняла участие в открытом уроке, посвященном теме психического здоровья детей.
Также герцогиня Кембриджская торжественно открыла новый сайт Mentally Healthy Schools, призванный помочь взрослым поддерживать и укреплять здоровье детей. Герцогиня отметила, что, впервые став матерью, почувствовала себя абсолютно безграмотной в вопросах воспитания детей. Именно поэтому, по словам Кейт, подобные сайты очень важны для молодых родителей.
Однако, в своей речи жена принца Уильяма также отметила, что счастлива быть мамой, несмотря на все трудности.
"Быть матерью - это прекрасно. Это действительно того стоит. Но иногда это очень трудно даже для меня, и это при том, что у меня дома есть такая поддержка, которой нет у большинства молодых матерей", - отметила она.
По словам Кейт Миддлтон, материнство кардинально меняет женщину всего за одну ночь.
Быть абсолютно готовой к материнству невозможно. Этот опыт наполненный целым букетом эмоций радости, истощение, любви и переживаний, всего и сразу. Ваша фундаментальная идентичность меняется в одну ночь. Вы переходите от осознания себя как личности к ощущению себя, в первую очередь, матерью,
– подчеркнула она.
Напомним, что беременная Кейт Миддлтон села за руль внедорожника.
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