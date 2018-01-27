В Киеве мужчину бросили умирать в подземном переходе [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 27 января, в Киеве едва удалось избежать трагедии благодаря тому, что неравнодушный гражданин сообщил, что в подземном переходе лежит человек в крови, без признаков жизни. Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в районе завода Антонова. На место срочно прибыла карета "скорой помощи" и патрульные полицейские. К счастью, врачи смогли привести человека в чувство.
Как оказалось, двое неизвестных ударили мужчину стеклянной бутылкой по голове и ограбили его. При этом забрали китайский телефон и незначительную сумму денег, оставив мужчину умирать в переходе.
Врачи "скорой" рассказали, что еще пара минут - и можно было бы не успеть спасти мужчину.
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