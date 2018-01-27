В пятницу, 26 января, во Львове в бассейне "Динамо" умер ребенок. Десятилетняя девочка умерла после занятий по плаванию во время сушки волос феном. Трагедия произошла на глазах у матери. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской обладминистрации.

Известно, что ребенок проживал в селе Конопница под Львовом.

Другие подробности инцидента и причина смерти не сообщаются.

Напомним, что в Одессе псевдоврач утопил в бассейне двухлетнего ребенка.