В субботу, 27 января, в 11:25 поступила информация о минировании здания Одесского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Одесской области.

С горсовета эвакуировали 60 человек. После сообщения о "заминировании" на место сразу же прибыли кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 12:45 взрывчатку не нашли.

Напомним, что в Киеве эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе.