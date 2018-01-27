Канадскому астроному-любителю Скотту Тилли удалось засечь радиосигнал с борта неизвестного аппарата. Проанализировав данные, ученый пришел к выводу, что сигнал исходит из потерянного 12 лет назад исследовательского спутника NASA, передает "Информ-UA".

Информацию о своей необычной находке Скотт Тилли тут же разместил в своем блоге, а также поделился своими догадками с руководителем проекта Джеймсом Берчем из Юго-западного исследовательского института, который возглавлял миссию запуска спутника IMAGE на эллиптическую орбиту.

Отметим, что прежде чем сделать громкое заявление, Скотт Тилли провел грандиозную работу: сопоставил колебания мощности сигнала и скорость вращения аппарата, рассчитал параметры орбиты и проанализировал данные. В результате астроном-любитель пришел к выводу, что ошибки быть не может - сигнал исходит с борта утерянного 12 лет назад спутника.

В данный момент канадский астронавт Скотт Тилли, руководитель миссии Джеймс Берч и его коллеги из NASA разрабатывают программу ,с помощью которой им удастся восстановить связь с исследовательским спутником, а также наладить удаленное подключение к нему. К слову, исследовательский спутник IMAGE был выведен на эллиптическую орбиту в 2000 году.

Пять лет ему удавалось бесперебойно снабжать ученых информацией о радиационных поясах, магнитосфере, полярных сияниях, характеристиках солнечного ветра, магнитных бурях, также реакциях магнитосферы на различные выбросы солнечной плазмы.

Однако в конце 2005 года связь с исследовательским спутником неожиданно была прервана. Ученые некоторое время пытались наладить связь со спутником, а затем пришли к выводу, что спутник утерян. Комиссия постановила, что причиной исчезновения спутника, вероятнее всего, стал сбой в контроллере питания.

Напомним, что из космоса поступил загадочный сигнал.