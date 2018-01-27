В палате травматологического отделения Виноградовской больницы - 13-летняя Регина. Девочка показывает следы от ударов на голове. Это - результат нападения старшеклассницы. Регина рассказывает: 15-летняя Анжелика накинулась на нее после уроков на школьном дворе, где поджидала с группой подруг.

"Почала копати у живіт, мені дуже погано стало, так, нібито я не мала повітря, я нахилилася і вона почала кулаком бити шию, голову, у лице. Я не могла себе захищати, бо їх було більше, а я одна", - рассказывает Регина, пострадавшая.

По словам Регины, Анжелика невзлюбила ее давно - и с лета пыталась устроить разборки.

"Вона влітку погрожувала, передавала мені усе, що від неї я дістану, що мене уб'є. Я ніколи їй нічого не казала, там одна дівчинка начала розказувати, що я про неї таке говорила, я взагалі не говорила", - рассказывает Регина, пострадавшая.

Регина говорит: никогда не воспринимала угрозы всерьез. Поэтому никому и не рассказывала о них. Пока не попала в больницу.

"Їй встановлено діагноз - черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій, побої м'яких тканин голови і черевної стінки. Станом на сьогодні стан дитини задовільний", - сообщил Адальбер Мезев, заведующий травматологическим отделением Виноградовской районной больницы.

Все произошло вот на этом школьном дворе возле Вилоцкой школы. С учениками сейчас работают полицейские. Общаться с детьми - якобы в интересах следствия - запрещают. Директор говорит: родители Анжелики, которую Регина обвиняет в избиении, от комментариев отказываются. А вот о том, что такая жестокая драка может произойти в школе, учителя даже не подозревали.

"Вона ні на що нам не скаржилася. У нас це перший такий випадок, я надіюся, що більше таких випадків не буде", - оправдывается Беата Гафинец, директор Вилоцкой средней школы.

Как выяснилось, после произошедшего в полицию с заявлениями обратилась не только мама Регины, но и нападавшей Анжелики. Старшеклассница обвинила учителя информатики, который бросился на помощь Регине и разнимал девушек, в избиении. Педагог не скрывает: шокирован таким поступком Анжелики. И добавляет: неизвестно, чем бы закончилась драка, если бы он вовремя не вмешался.

"Зразу прибіг, розібрав їх, потім були спроби ще там старшої дівчини побити молодшу, я став між ними, не дав цього", - рассказывает Александр Семен, учитель информатики.

В полиции по факту драки в школе начали уголовное производство. Проверяют заявления обеих учениц. А вот мама Регины просит у правоохранителей дополнительной защиты. Говорит: родители Анжелики угрожают расправой, если их семья не заберет из полиции заявление об избиении.