В Японии хакеры похитили с биржы криптовалюту на $400 млн [ Редактировать ]
Битвы за "Нутеллу". Из-за скидок на шоколадную пасту в магазинах сети супермаркетов Intermarché возникли очереди, давки и даже драки. Цену на самую большую баночку снизили с 4 с половиной евро до полутора. В один из магазинов пришлось вызывать полицию, чтобы разнимать покупателей-сладкоежек. Акцию продлили на все выходные.
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Наводнение в Париже. Уровень воды в Сене скоро достигнет 6 метров. В прибрежной зоне затоплены подвалы домов, Лувр закрыл несколько экспозиций. Из-за наводнения страдают и "подземные" обитатели французской столицы - крысы. Их полчища в поисках жилья заполонили Париж. В метеослужбе заявили - в эти выходные уровень воды достигнет максимума и больше подниматься не будет.
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Золотой унитаз для Дональда Трампа. Такое предложение сделал американскому президенту музей Гуггенхайма - в ответ на просьбу Трампа одолжить в Белый дом картину Ван Гога. Сотрудники музея отметили - экспонат рабочий, готов к использованию. Он называется "Америка" - это сатира на чрезмерное богатство в стране. На предложение музея в Белом доме пока не ответили.
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А на "борту номер один", которым летает Трамп, установят холодильники за 24 миллиона долларов. Заменить планируют две из пяти холодильных камер. Они работают с 1990 года, когда самолет главы государства поступил в эксплуатацию. В рефрижераторах должны помещаться 3 тысячи обедов - на случай форс-мажорной ситуации.
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В Японии хакерам удалось похитить криптовалюту на сумму 400 миллионов долларов. 526 миллионов единиц криптовалюты NEM пропали со счета криптобиржы Coincheck. Представители биржы пока не знают, как взломщикам это удалось, и пообещали компенсацию. Кражу назвали крупнейшей с момента появления цифровых валют в 2009 году.
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Около миллиона долларов прибыли за несколько дней - принесла гигантская батарея TESLA в Австралии. Это самый большой литий-ионный аккумулятор в мире. Батарею установили в декабре прошлого года - чтобы решить энергетические проблемы штата Южная Австралия. Она уже полностью работает, большая часть энергии идет в резерв - на случай аварий, остальное - на продажу.
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Со слонами лучше не связываться. В кенийском заповеднике на видео удалось снять бой льва и слонихи, которая защищала своего малыша. На слоненка, идущего за матерью, неожиданно напал лев. Однако слониха с ревом бросилась на хищника. Царь зверей был вынужден отступить. Львы крайне редко охотятся на слонов - только если он один и его некому защитить.
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Как живется в золотой клетке - рассказал саудовский принц, арестованный по подозрению в коррупции. Вместе с другими коррупционерами Аль-Валид ибн Талал живет в апартаментах класса люкс отеля "Ритц Карлтон" в Эр-Рияде. Под стражей чувствует себя "как дома" - ходит на прогулки, плавает в бассейне. Его посещают родственники и личный парикмахер. Миллиардер уверен - скоро его оправдают, поскольку против него не выдвинуто никаких обвинений.
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