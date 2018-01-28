4 естественных афродизиака, которые повышают сексуальное влечение [ Редактировать ]
Афродизиаки - это вещества, которые используют для повышения либидо (полового влечения) и половой силы. Существуют и так называемые "естественные" усилители - это, как правило, продукты, которыми советуют дополнять романтический ужин. Об этом пишет 24 канал.
Красное вино
Красное вино является сильным афродизиаком, что подтверждено многими научными исследованиями. У женщин, которые пили от одного до двух бокалов вина, увеличивалась сексуальное желание. Но если с количество переборщить, то эффект будет прямо противоположный.
Лосось
Лосось богат омега-3 жирными кислотами, что в целом полезно для здоровья. Более того, употребление в пищу лосося повышает уровень дофамина в мозге.
Шоколад
Темный шоколад содержит в себе флавоноиды, которые уменьшают стресс и расслабляют кровеносные сосуды, а также хорошо сказывается на сексуальном влечении.
Кофе
Кофеин не только поднимает настроение и заряжает энергией. Более того, кофе способствует увеличению уровня дофамина в мозге, который положительно сказывается на желании получить удовольствие.
Ранее мы писали о том, как секс влияет на здоровье человека.
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