Афродизиаки - это вещества, которые используют для повышения либидо (полового влечения) и половой силы. Существуют и так называемые "естественные" усилители - это, как правило, продукты, которыми советуют дополнять романтический ужин. Об этом пишет 24 канал.

Красное вино

Красное вино является сильным афродизиаком, что подтверждено многими научными исследованиями. У женщин, которые пили от одного до двух бокалов вина, увеличивалась сексуальное желание. Но если с количество переборщить, то эффект будет прямо противоположный.

Лосось

Лосось богат омега-3 жирными кислотами, что в целом полезно для здоровья. Более того, употребление в пищу лосося повышает уровень дофамина в мозге.

Шоколад

Темный шоколад содержит в себе флавоноиды, которые уменьшают стресс и расслабляют кровеносные сосуды, а также хорошо сказывается на сексуальном влечении.

Кофе

Кофеин не только поднимает настроение и заряжает энергией. Более того, кофе способствует увеличению уровня дофамина в мозге, который положительно сказывается на желании получить удовольствие.

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