Война на Донбассе: боевики нарушили режим тишины, есть погибшие [ Редактировать ]
Режим тишины был нарушен одним обстрелом украинских позиций.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
27 января в зоне проведения антитеррористической операции за сутки умер один украинский военнослужащий.
"Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и провели один обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.
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