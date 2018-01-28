Режим тишины был нарушен одним обстрелом украинских позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

27 января в зоне проведения антитеррористической операции за сутки умер один украинский военнослужащий.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. К тому времени, силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации относительно украинских воинов огневой провокации и провели один обстрел позиций наших защитников", - говорится в сообщении.

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