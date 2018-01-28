ДТП в Киеве: фура протаранила маршрутку с людьми (фото, видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице академика Заболотного произошла страшное ДТП, в результате которого произошло возгорание нескольких автомобилей. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
По информации оцевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в маршрутку с людьми. Моментально загорелись несколько автомобилей.
Напомним, в Киеве автомобили столкнулись "лоб в лоб".
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