В Киеве на улице академика Заболотного произошла страшное ДТП, в результате которого произошло возгорание нескольких автомобилей. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По информации оцевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в маршрутку с людьми. Моментально загорелись несколько автомобилей.

Напомним, в Киеве автомобили столкнулись "лоб в лоб".