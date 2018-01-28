В воскресенье, 28 января, в Киеве произошло жуткое ДТП на улице академика Заболотного.

Об этом сообщает "Страна".

Трасса в сторону Обухова перекрыта и тут образовалась огромная пробка. Маршрутка вылетела на встречную полосу.

Удар был такой силы, что фуры оторвало кабину, а несколько машин вспыхнули как спички.

По предварительной информации есть жертвы.

"В кузове фуры лежал огромный металлический вал, и когда фуру вынесло на встречку, этот груз ударился в кабину и оторвал ее от фуры", - говорят очевидцы.

Напомним,в Киеве фура протаранила маршрутку с людьми.