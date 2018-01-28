Волок за ошейник: мужчина украл собаку и убил ее [ Редактировать ]
Во Львове мужчина украл и задушил кокер-спаниеля своего родственника.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.
"Вчера, 27 января, около 11.00 полицейские получили сообщение о краже собаки на улице Тракт Глинянский. Получив описание собаки и того, кто ее, предположительно, украл, приступили к поискам. Нашли собаку уже мертвой. Мужчина, который ее украл, волок животное за ошейник в подвешенном состоянии, и собака задохнулась", - уточнили в полиции.
Напомним, женщина привязала собаку к машине и на скорости протащила по асфальту.
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