Во Львове мужчина украл и задушил кокер-спаниеля своего родственника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

"Вчера, 27 января, около 11.00 полицейские получили сообщение о краже собаки на улице Тракт Глинянский. Получив описание собаки и того, кто ее, предположительно, украл, приступили к поискам. Нашли собаку уже мертвой. Мужчина, который ее украл, волок животное за ошейник в подвешенном состоянии, и собака задохнулась", - уточнили в полиции.

Напомним, женщина привязала собаку к машине и на скорости протащила по асфальту.