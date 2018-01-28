В воскресенье, 28 января, в Киеве произошло масштабное ДТП на улице Академика Заболотного.

На виновника аварии патрульные полицейские составили соответствующие админматериалы, заявили на странице патрульной полиции в Facebook.

Фура вылетела на встречную полосу и спровоцировала массовое ДТП, в итоге сгорело 4 авто.

"Водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору, которая размещена на разделительной полосе",- говорится в сообщении.

Напомним, появились детали аварии ДТП в Киеве.