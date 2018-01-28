Что Илон Маск предлагает в случае зомби-апокалипсиса? Какое суперявление ожидает Землю через пару дней? И как японцы оторвались на рекордных снегопадах? Об этом и не только в нашем обзоре.

В центре Гонконга нашли 450-килограммовую бомбу времен Второй мировой. Опасную находку обнаружили на строительной площадке. Это уже третья бомба со времен войны, найденная за последние четыре года в мегаполисе.

По словам полиции, если бы бомбу случайно задели, пострадали бы окружающие в радиусе двухсот метров. Пока бомбу обезвреживали, пришлось эвакуировать почти полторы тысячи жителей соседних со строительной площадкой домов.

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Илон Маск начнет продавать огнеметы. Об этом он написал в Твиттере. По мнению миллиардера, данный предмет просто незаменим в случае зомби-апокалипсиса. Обойдется покупателю всего в 600 долларов.

Если же средство не сработает против "толп живых мертвецов", Маск обещает вернуть деньги. Официально выпуск "анти-зомби" огнеметов начнется весной, но по словам Маска, уже заказано около тысячи.

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В Чехии запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты. Согласно новому закону, во всех магазинах страны такие пакеты придется покупать, как и любую другую продукцию. Стоимость одного пакетика - от полутора гривен.

Таким образом в Чехии хотят уменьшить использование полиэтилена, который, по мнению экспертов, загрязняет окружающую среду. Нарушившим закон, грозит штраф - почти 20 тысяч евро.

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В Японии прошли снегопады - самые сильные за последние четыре года. Местные жители решили воспользоваться этим по полной программе.

В Токио, несмотря на мороз, высыпали на улицы, чтобы слепить снеговиков. Вдохновение черпали из любимых фильмов и видеоигр - от героев "Звездных воин" до Годзилы и пандочек с покемонами. А позже своими творениями хвастались в соцсетях.

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В Италии в самом разгаре один из самых известных карнавалов в мире - Венецианский. Он стартовал вчера и продлится до 13 февраля. Тема этого года - игра.

По словам арт-директора карнавала Марко Маккапани, Венецианский карнавал-2018 будет посвящен "древнему искусству цирка, которое состоит из мастерства, акробатики, волшебства и изумления зрителей". В программе фестиваля - конкурс костюмов и масок, регаты, выставки и концерты.

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Планету Земля ожидает "голубое, кровавое" суперлуние. 31 января, впервые за последние 150 лет, совпадут сразу три астрономических явления - голубая луна, лунное затмение и суперлуние. По отдельности эти лунные явления не являются чем-то необычным, но редко встречаются все три одновременно.

В течение большей части ночи Луна будет казаться нормальной, но в предрассветные часы она будет отсвечивать оранжевым или красным цветом, когда спутник перейдет в тень Земли.