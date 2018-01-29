Красная книга: с лица Земли исчезло еще одно животное Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

В США официально признали вымершим еще одно редкое животное. Об этом сообщается в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей.

За хищником наблюдали с 1938 года, и на данный момент нет доказательств существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.

Ранее мы публиковали информацию об эко-проекте, в рамках которого можно помочь пингвинам, не выходя из дома.