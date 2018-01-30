Перестрелка - в центре Киева. Отношения выясняли две охранные фирмы. Они не могли мирно решить, кому будет принадлежать помещение с лотерейными автоматами. Есть погибший и раненые. На месте события побывала наша съемочная группа, все подробности в материале.

Такой себе "привет из девяностых". В Киеве средь белого дня две группы мужчин устроили разборки с применением огнестрельного оружия. В результате один человек погиб, двое получили ранения

Столкновение произошло в зале так называемых лотерейных автоматов. Все пострадавшие - участники инцидента. Медики утверждают: стреляли из травматического оружия, но резиновая пуля попала между ребер и пробила сердце.

"- Там была сразу смерть - на месте".

Полицейские говорят, из-за этой невзрачной постройки разборки идут давно. На помещение претендуют два владельца. По версии правоохранителей, стрельба произошла между сотрудниками частных охранных фирм, которых наняли обе стороны конфликта.

"Есть решения судов первой инстанции и они отдают право собственности двум разным лицам. Была тут одна частная структура охранная, приехала другая. Произошел конфликт, полицию не вызывали пока здесь не произошла стрельба и не погиб человек", - сообщил Андрей Крищенко, начальник Нацполиции Киева.

Погибшему было 35 лет. Еще двое мужчин - сейчас в больнице. У одного прострелена ладонь, у другого - травмировано лицо. Михаил - продавец из соседней лавки мобильных телефонов. Говорит, услышал выстрелы. А когда выбежал на улицу - увидел, как трое мужчин сели в легковушку и скрылись.

"Приехала одна толпа, приехала вторая, постреляли и разбежались. Это было "секунда-дело". Были просто драки, но стрельбы не было еще. И парень потом начал догонять - даже где-то он записал номер машини", - рассказывает Михаил, очевидец инцидента.

Полиция уже задержала убийцу. Им оказался ранее судимый сотрудник частной охранной фирмы. И почти в это же время выстрелы прозвучали у столичного Соломенского райсуда. Ситуация аналогичная. Две группы людей. И огонь из "травмата". Ранен один человек. В СМИ утверждают - это разборки из-за нелегальной деятельности одной транспортной компании. Личность стрелка устанавливается. Его пока разыскивают.