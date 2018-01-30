Курс валют, установленный НБУ на вторник, 30 января, говорит о том, стоимость доллара сохранила тенденцию к быстрому снижению.

Так, цена доллара опустилась сразу на 30 копеек до 28,25 грн, цена евро снизилась на 53 копейки до 34,97 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2824.6515

100 евро - 3496.6361

Ранее мы сообщали о снижении мировых цен на нефть.