Курс доллара в Украине резко упал [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на вторник, 30 января, говорит о том, стоимость доллара сохранила тенденцию к быстрому снижению.
Так, цена доллара опустилась сразу на 30 копеек до 28,25 грн, цена евро снизилась на 53 копейки до 34,97 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2824.6515
100 евро - 3496.6361
Ранее мы сообщали о снижении мировых цен на нефть.
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