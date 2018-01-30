Жители Киева заметили в небе аномальное явление (фото) [ Редактировать ]
Необычное как для зимы природное явление наблюдали 30 января киевляне.
Фотоснимки зимней радуги опубликовали пользователи соцсетей.
После дождя в небе появилась радуга.
Читайте также, небо на Тайване украсила радуга-рекордсмен.
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