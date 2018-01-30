В Киеве мужчину бросили умирать в подземном переходе

В ночь на субботу, 27 января, в Киеве едва удалось избежать трагедии благодаря тому, что неравнодушный гражданин сообщил, что в подземном переходе лежит человек в крови, без признаков жизни.