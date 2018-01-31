В городе Киттиля (Финляндия) открылся ледяной отель, декорированный в стиле популярного сериала Игра престолов.

Как пишет Traveller, отель Lapland Hotels SnowVillage, сделанный целиком из льда и снега, перенесет своих посетителей прямо в мир драконов и ходоков.

Отель построен в сотрудничестве с компанией HBO Nordic. В нем 24 тематических комнат, изготовленных профессиональными ледовыми скульпторами из Украины, Латвии, Польши и России.

В каждом номере находится уникальная тематическая скульптура, включая животных-символов каждого дома и гигантского белого ходока.

Ранее мы писали, когда выйдет финальный сезон "Игры престолов".