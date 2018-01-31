Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус появится на обложке февральского номера испанского журнала Elle.

Как отмечает пресса, на этих фото 43-летняя оскароносная артистка поражает стройной фигурой и красотой.

Также для журнала была создана фотосессия, для которой Крус примерила наряды и аксессуары от Saint Laurent, Oscar de la Renta, Versace, Chanel, Giorgio Armani, Balmain и других известных брендов.

Автором снимков выступил известный испанский фэшн-фотограф Хави Гордо. Ему удалось передать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту артистки, которая вскоре получит почетную французскую кинопремию "Сезар".

Напомним, Пенелопа Крус кардинально сменила имидж.