Пенелопа Крус снялась в пафосной фотосессии в перьях [ Редактировать ]
Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус появится на обложке февральского номера испанского журнала Elle.
Как отмечает пресса, на этих фото 43-летняя оскароносная артистка поражает стройной фигурой и красотой.
Также для журнала была создана фотосессия, для которой Крус примерила наряды и аксессуары от Saint Laurent, Oscar de la Renta, Versace, Chanel, Giorgio Armani, Balmain и других известных брендов.
Автором снимков выступил известный испанский фэшн-фотограф Хави Гордо. Ему удалось передать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту артистки, которая вскоре получит почетную французскую кинопремию "Сезар".
Напомним, Пенелопа Крус кардинально сменила имидж.
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