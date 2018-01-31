Украинцев будут доставлять в больницы на вертолетах [ Редактировать ]
Экстренная медицинская авиация начнет работать по всей территории Украины, причем запустить работу таких вертолетных подразделений планируется до конца 2018 года.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
В скором времени будет запущена работа подразделений экстренной авиации, которые будут оперативно доставлять пациентов из зон бедствия в медицинские учреждения.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области открыли кабинет телемедицины.
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