Специалисты из JEDEC Solid State Technology Association анонсировали технологию ускорения работы компьютеров, в том числе карманных. Речь идет о новом стандарте памяти UFS 3.0, который может поступить в массовое производство уже в нынешнем году, благодаря чему увидеть его в мобильных гаджетах удастся до конца года, сообщает Interteam.

В 2013 году была представлена технология памяти UFS 2.1, обладающая суммарной пропускной способностью на уровне 1,2 Гбайт/с. Сейчас встретить такую флеш-память, которая занимает промежуточное место между eMMC и SSD-накопителями, можно в смартфонах многих популярных брендов, в том числе Samsung и LG.

Тем не менее, технология UFS 3.0, анонсированная 31 января 2018 года, может похвастаться скоростью на уровне 2,4 Гбайт/с, благодаря чему быстродействие новых смартфонов при работе с файлами возрастет в целых два раза.

Поскольку процессор любого мобильного устройства постоянно обрабатывает какую-то информацию, то повышение скорости флеш-памяти позволит значительно увеличить быстродействие всех смартфонов, которые получат память типа UFS 3.0.

Разница в производительности может оказаться двукратной, поскольку быстродействие накопителя напрямую отражается на скорости загрузки операционной системы и других программных продуктов.

Кроме того память UFS 3.0 способна работать в температурном диапазоне от −40 °C до 105 °C, благодаря чему ее можно без каких-либо ограничений использовать, например, в автомобилях или даже в самолетах.

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