Ученые создали "копию" Вселенной [ Редактировать ]
Астрофизики и Института теоретических исследований имени Гейдельберга создали самый подробный симулятор Вселенной - IllustrisTNG. Исследователи смоделировали космическое пространство в виде куба с длиной стороны один миллиард световых лет, в котором реализовано образование галактик и крупномасштабных структур, как нити и войды.
IllustrisTNG создает сеть газов и темной материи, из которой впоследствии образуются галактики. Модель отличается от аналогов высокой степенью реализма. Она позволяет рассчитать, как распределение вещества во Вселенной зависит от таких объектов, как сверхмассивные черные дыры.
Кроме того, была исследована зависимость звездообразования в больших эллиптических галактиках от черных дыр.
Симулятор был реализован с помощью кода AREPO, позволяющего описать астрофизические процессы с точки зрения вычислительной гидродинамики. Его прогнали на суперкомпьютере Hazel Hen в центре высокопроизводительных вычислений в Штутгарте.
Тем временем ученые обнаружили в ближайших окрестностях черных дыр сложные молекулы.
При моделировании были задействованы более 24 тысяч процессоров, непрерывно работающих в течение двух месяцев. Всего было получено более 500 терабайт данных.
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