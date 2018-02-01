В Японии представили новую технологию ChameleonMask, которая позволяет арендовать другого человека. Об этом сообщает Vice.

Разработчик Юн Рекимото характеризует программу как "человеческий Uber".

Рекимото утверждает, что технология "использует реального человека как суррогат для другого удаленного пользователя, представляя изображение в виде маски на дисплее". При этом, лицо удаленного пользователя демонстрируется на дисплее в режиме реального времени, а специальный речевой канал передает его голос.

Японский разработчик представил технологию под названием , которая позволяет людям оставаться социальными, не покидая собственного дома.

Таким образом, человек может нанять кого-то для того, чтобы тот сходил вместо него на вечеринку, бейсбольный матч или помог другу с переездом. ChameleonMask предлагает выбрать человека, тело которого максимально похоже на тело пользователя.

Стоит отметить, что на данный момент человек, который надевает маску, лишен возможности видеть.

Напомним, ранее мы писали, что робота-продавца уволили из супермаркета.