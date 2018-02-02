Гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

Астрологи утверждают, что 2 февраля - хороший день для начинаний, осознания своей силы и величины перспектив. Лучшее время, чтобы начать действовать.

Овен

Доверяйте интуиции и делайте то, что подсказывает сердце. Не заставляйте себя делать вещи, идущие вразрез с вашими желаниями и убеждениями.

Телец



Если вас что-то беспокоит, не держите это в себе и не скрывайте эмоций. Ваша "позитивная маска" может привести к обманутым ожиданиям.

Близнецы

Ставьте перед собой большие цели, если хотите достичь чего-то действительно ценного. Возможностей у вас для этого вполне достаточно. Нужно только вспомнить о своих амбициях.

Рак

Хороший день, чтобы навести порядок в делах. Систематизируйте и разложите по полочкам все, что вы успели завершить и все, что осталось. Гоните прочь прокрастинацию.

Лев

Этот день станет для вас днем приобретений и хороших новостей. Удача на вашей стороне.

Дева

Для вас 2 февраля станет необыкновенно успешным днем. Используйте время с пользой. Не расстраивайтесь, если ваши усилия не принесут мгновенных результатов: все, что будет сделано сегодня, обязательно сработает в перспективе.

Весы

Вас ждет день, наполненный интересными идеями и проектами. Не упускайте возможностей, начинайте действовать.

Скорпион

Не разрешайте себе погружаться в иллюзии и не отворачивайтесь от проблем. Чем больше усилий вы сегодня приложите, тем успешнее сложится весь месяц.

Стрелец

Вы не сможете полностью контролировать ситуацию и влиять на происходящее, поэтому не растрачивайте себя попусту и временно займите позицию наблюдателя.

Козерог

Не позволяйте страху управлять вами, соберите волю в кулак и действуйте, проявляйте инициативу, берите на себя ответственность за все происходящее в вашей жизни.

Водолей

Очень светлый и позитивный момент вашей жизни. Вас будут окружать приятные люди, а события подарят ценный опыт.

Рыбы

К вам обратятся за помощью или советом, постарайтесь отвечать честно и не прятать даже неприятную правду.

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