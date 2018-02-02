2 февраля - 33-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 332 дня.

День сурка

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День сурка - народный праздник, который отмечают преимущественно в Канаде и США. В этот день по поведению сурка, вылезающего из норы, можно сделать прогноз о том, как быстро придет весна.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро закончится, и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.

Ранее мы писали обо всех приметах и традициях, связанных с этим праздником.

Именины 2 февраля

Фото: Pixabay

Католические: Корнелий/Корнилий

Православные: Агна, Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Евфимий, Захария, Инна, Лев, Лаврентий, Павел, Пинна, Римма, Фирс.

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