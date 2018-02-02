2 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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2 февраля - 33-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 332 дня.
День сурка
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День сурка - народный праздник, который отмечают преимущественно в Канаде и США. В этот день по поведению сурка, вылезающего из норы, можно сделать прогноз о том, как быстро придет весна.
Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - зима скоро закончится, и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору - будет еще шесть недель зимы.
Ранее мы писали обо всех приметах и традициях, связанных с этим праздником.
Именины 2 февраля
Фото: Pixabay
Католические: Корнелий/Корнилий
Православные: Агна, Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Евфимий, Захария, Инна, Лев, Лаврентий, Павел, Пинна, Римма, Фирс.
Читайте также наш гороскоп на 2 февраля.
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