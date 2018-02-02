Компания Apple отчиталась о доходах за первый квартал 2018 года. Кроме того "яблочники" назвали свои самые популярные товары.

За отчетный период компании удалось поставить новый рекорд - $88,3 млрд, что выше прогнозируемых самой компанией цифр (от $84 млн до $87 млн). Для сравнения: год назад квартальный доход составил $78,4 млрд. Производитель отмечает, что 65% квартального дохода приходится на международные продажи.

Операционная прибыль за год увеличилась с $23,4 млрд до $26,3 млрд. Чистая прибыль выросла с $17,9 млрд (или $3,4 в расчете на одну акцию) до $20,1 млрд ($3,9). Валовая квартальная прибыль за год незначительно упала, с 38,5% до 38,4%.

Традиционно львиную долю дохода приносят смартфоны iPhone. Суммарно их за квартал было продано 77,3 млн штук. Это ниже прогнозированного аналитиками значения в 80 млн, а также немного меньше, чем в прошлом году, когда Apple отгрузила 78,2 млн iPhone.

Но несмотря на падение в количественном выражение, в денежном продажи iPhone показали существенный рост на 13%, с $54,4 млрд до $61,6 млрд. Это новый квартальный рекорд. И в этом главная заслуга принадлежит юбилейной "десятке" стоимостью от $999. А вот средняя цена смартфона увеличилась с $695 до $796.

Продажи планшетов iPad за год в количественном выражении увеличились с 13,1 до 13,2 млн штук, в денежном с $5,5 млрд до $5,9 млрд. Компьютеров Mac за квартал было продано 5,1 млн штук против 5,4 млн штук годом ранее. Выручка от их продаж упала с $7,2 млрд до $6,9 млрд.

iTunes, App Store Apple Music, iCloud и прочие сервисы и подразделение "прочая продукция" (наушники Beats, плееры iPod, часы Apple Watch, Apple TV) по итогам квартала показали самый высокий рост выручки - 18% (до $8,5 млрд) и 36% (до $5,5 млрд) соответственно.

Тем временем в Китае представили "обновленную классику" от Nokia.