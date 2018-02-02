В гостинице Красноярска неизвестный надругался над 8-летней спортсменкой-фигуристкой, которая приехала на соревнования из Читы. Полиция ведет розыск преступника. Об этом сообщают российские СМИ.

На розыск педофила брошен весь личный состав красноярской полиции. Также полиция вынесла представление охранному предприятию "Ураган", отвечающему за безопасность в гостинице, и руководству заведения.

О состоянии пострадавшей девочки пока не сообщается.

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