Ну, если с вот такими наездами на предприятия полиция еще может разобраться, то есть целые отрасли криминальной экономики, в которых победить преступников не так-то и просто.

Хуже всего - с автоугонщиками. Например, вот статистика за прошлый год: из почти 9 тысяч угнанных машин, законным владельцам смогли вернуть только 3 тысячи.

Есть ли хоть один надежный способ защитить свою машину? Любовь Кукла продолжит тему.

Угнать за шестьдесят секунд!

"Это может сделать два школьника, абсолютно неподготовленные люди".

В Украине за последнее время количество автоугонов выросло аж 4 раза! Только в Киеве грабители похищают по одной машине... в час!

"Украли просто біля дому, під будинком!".

Уводят все, что ездит. От элитных "Бентли" и "Лексусов" - до народных "Ланосов" и "копеек"! Угонщики не боятся вскрывать тачки даже на глазах у прохожих!

"Машину угнали средь бела дня".

Это - видео с камер наблюдения, достали владельцы "Ауди". Воры угнали автомобиль поздно ночью. Ни сигнализация, ни парковка прямо у окон квартиры не спасла.

"Стояла вона там, де стоїть машина зараз от інша".

На кадрах четко видно, машину попросту утащили на троссе.

"Я вранці прийшла з роботи. Виходжу вигулювати собак, машини немає", - рассказывает пострадавшая Валентина Чайка.

Разумеется, авто по сей день не нашли. В полиции разводят руками. Ведь подобных случаев десятки тысяч.

Куда циничнее угонщики поступили с семьей Светланы Крышень. Женщина с мужем на последние деньги купила поддержанный "Део Матиз". Все - ради ребенка-инвалида. Чтобы возить по врачам.

"Мы приехали с занятий с дочкой, поставили машину возле дома. И где-то это было 3 часа дня, в полпятого муж вышел в магазин, машины уже не было", - рассказывает пострадавшая Светлана Крышень.

Но на этом воры не остановились. На следующий день позвонили с предложением выкупить авто за 500 баксов. А только Светлана написала о краже в соцсети, в полку злоумыленников прибыло - на арену вышли аферисты.

"И тут пошли звонки. Каждый звонивший говорил, что машина у него. Все только дело было в том, кто сколько просил денег. То есть одни просили сто долларов. И максимум у нас попросили 20 тысяч гривен", - рассказывает пострадавшая Светлана Крышень.

Подобные аферы - практика обычная. Родом - из соцсетей. Злоумыленники мониторят группы, в которых объединяются жертвы угонов. Предлагают купить у них информацию. Ведь пока человек в панике, он готов практически на все, чтоб вернуть любимую машину.

"Знайте, в 99 випадках це брехня. Якщо ви дійсно хочете з’ясувати, що ця особа знає дійсно про ваш автомобіль інформацію, запитайте те, чого більше ніхто не знає. Наприклад, який був колір керма. Яка була магнітола в автомобілі?" – говорит адвокат Сергей Костыра.

Масштаб угонов - приобрел поистине промышленный размах.

"Сколько я угнал? Лично я угнал машины 4, от силы 5".

Владимир Шаповалов - человек, что называется бывалый. Даже отсидел за кражи. Теперь - завязал. И уже телеконсультации дает, как не стать жертвой. Говорит, если раньше угнать тачку особых усилий не составляло, то сейчас грабители становятся изобретательнее. Некоторые даже театральные сценарии расписывают.

"Может спокойно приезжать и перед машиной упасть там с велосипеда или с мопеда. Естественно, что все знают, что шоферы друг другу помогают. Кодекс такой. Он, естественно, выйдет с машины, ключ оставит в зажигании, это однозначно дверь открытая, он побежит помогать ему, все, это вот только и надо. Даже банку привязал жестяную, он же не смотрит назад, он же садится и едет. Шум, он же выходит, естественно, опять оставляет зажигание, идет смотреть, что ж у него там сзади. Этого тоже достаточно", - рассказывает бывший автоугонщик Владимир Шаповалов.

Угнать автомобиль для профессионала - дело максимум пяти минут. А сейчас - в эпоху электронных гаджетов - и того меньше!

"Как создатели машины, создатели сигнализации идут вверх, так же и криминал прогрессирует. Удочка так называемая, хозяин нажал сигнализацию и пошел домой. За ним идет человек. Ловит сигнал от вашей сигнализации, и передает мне, а я стою возле машины. С грабером. И эта удочка выключает полностью всю систему и ты спокойно заходишь", - рассказывает бывший автоугонщик Владимир Шаповалов.

Но чаще всего подобными удочками и граберами пользуются на открытых парковках у магазинов. Ведь эти паркинги не охраняются. И если вора у вашего дома могут спугнуть хотя бы соседи, то здесь - до вашего авто никому нет дела.

Не существует замков, которые невозможно открыть. Об этом говорят специалисты по защите. Даже самую дорогую сигнализацию можно взломать.

"Если у меня будет неделя, угон - вопрос времени. Если у меня будет неделя, машина уйдет. У угонщика, не у меня. У нас самая длинная попытка угона была с 12 ночи до 6 утра", - говорит специалист по защите автомобиля Юрий Серветник.

Количество автоугонов увеличилось с началом войны на Донбассе. Сейчас целые потоки краденных элитных машин через серую зону АТО - за полцены идут за границу.

"Ця автівка спокійно йде на неконтрольовані території, причому через блокпости, цілком офіційно, на українських номерах. І там вже на тій території вона в подальшому або експлуатується, або в подальшому переганяється на територію Росії, або розбирається на запчастини", - рассказывает блогер из Луганска Дмитрий Снегирев.

А вот на запчасти грабители "берут" в основном "евробляхи". Ведь такую машину искать точно не станут. Тачек на еврономерах нет в базе данных!

"Їх масово викрадають і масово завозять, тому що автівку фактично не можна відслідкувати. Легка ціна, питання проблемності автівки знімається", - говорит блогер из Луганска Дмитрий Снегирев.

К сожалению, побороть волну автоугонов пока не удается. Да и шансы найти украденную машину - мизерные.

И вот согласитесь, если бы в Украине работала простая вещь - видеофиксация нарушений на дорогах и вообще отслеживался поток автомобилей в реальном времени, то это существенно усложнило бы жизнь автоугонщикам.

Камеры на дорогах наши правоохранители обещают регулярно. На этой неделе спикер МВД Артем Шевченко в очередной раз пообещал, что видеофиксация заработает в этом году.

Кстати, сейчас полицейские даже протоколы о превышении скорости не составляют, ждут, когда это можно будет делать в автоматическом режиме.

Но эти планы опять может похоронить одна вещь. "Евробляхи".

Не забывайте, что на наших дорогах по разным подсчетам - от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов машин с европейскими номерами. И если водители таких машин нарушают правила, то куда и кому отправлять квитанцию о штрафе? Не в Польшу же и не в Литву, где машины все еще стоят на официальном учете.

Так что сначала политики должны как-то легализировать евробляхи, а уже потом и в нашей стране сможет появиться цивилизованная система видеофиксации нарушений на дорогах.