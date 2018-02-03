Астрологи рекомендуют сегодняшний день провести в кругу семьи. Отдыхайте и набирайтесь сил - после активной трудовой недели вы заслужили на отдых.

Овен

Этот выходной день будет именно таким, как вы мечтали. Вам удастся выспаться, посмотреть любимое телевизионное шоу. Сегодня стоит ждать на приятный сюрприз от близких родственников.

Телец

Сегодня вам не следует поспешно принимать важные решения. В романтических отношениях очень важно серьезно и обдуманно подходить к решению проблем и стараться избегать эмоциональности при этом. Прежде чем сделать какой-то вывод, дайте себе остыть от самого конфликта. Проведите этот день наедине со своими мыслями или обратитесь к человеку, который сможет помочь вам практическими советами.

Близнецы

Ваше оптимистичное настроение поражает всех вокруг. Вы настолько спокойно ко всему относитесь, что даже новость о том, что человек, который вам нравится, начал отношения с кем-то другим, вас не расстроит. Наоборот, вы и сами резко переключитесь на кого-то другого.

Рак

Сегодня у вас совсем не будет энергии, даже на самые простые дела. Вы очень устали от суеты и людей вокруг, поэтому вам нужен отдых. Когда все домашние уйдут, вы будете рады остаться один на один с собой и своими мыслями. К вечеру вы почувствуете прилив сил и, возможно, захотите присоединиться к своим друзьям на каком-то мероприятии.

Лев

Сегодня вы проведете все свое время с другом детства. Он неожиданно навестит вас, и вы будете очень рады этому визиту.

Дева

Сегодня у вас появится шанс значительно расширить свои горизонты благодаря внезапной поездке. Спонтанное предложение поступит от одного из членов семьи, на что вы сначала отреагируете крайне незаинтересованно. Но позже вам придется признать, что вы ошибались, и что путешествие подарило вам много приятных впечатлений.

Весы

Сегодня вы будете крайне добры и вежливы по отношению к окружающим. Жаль только, что вы забудете о вежливости в общении с единомышленником. Вы нагрубите ему, чем сильно разочаруете всех вокруг. Вечер будет испорчен, если вы не успокоитесь и продолжите на всех бурчать.

Скорпион

Сегодня вы серьезно займетесь изучением вопросов, связанных с физическими упражнениями и сбалансированной диетой. В стремлении быстро похудеть не теряйте рассудок! Огромной ошибкой станут чересчур интенсивные занятия или жесткая диета. Эти способы вам не только не помогут, но и могут сильно навредить вашему здоровью.

Стрелец

Сегодня вам удастся наладить напряженные отношения с кем-то из окружающих вас людей. По определенному ряду причин они изменят свое мнение о вас и даже начнут очень уважительно к вам относиться. Воспользуйтесь моментом и попросите их о чем-то, что вам действительно нужно. Можете не скупиться на просьбы и быть довольно амбициозными в своих пожеланиях.

Козерог

В личной жизни сегодня могут произойти перемены. Человек, с которым вы давно общаетесь в социальных сетях, пожелает встретиться в жизни. Подготовка к встрече будет весьма скрупулезной, и вы будете выглядеть сногсшибательно. В итоге при встрече вы сильно удивитесь, увидев вашего партнера по переписке, ведь в жизни он окажется еще более привлекательным, чем на фото в интернете.

Водолей

Сегодня вы можете не переживать за свой бюджет и позволить себе потратить чуть больше, чем обычно. На следующей неделе Вы, скорее всего, получите премию, поэтому переживать о деньгах не придется. Но вы не должны тратиться на что-то бесполезное. Лучше приобретите то, о чем давно мечтали, чтобы не спустить деньги на ветер.

Рыбы

Сегодня вам не стоит принимать никаких серьезных решений о смене личного пространства. К сожалению, до работы дело сегодня так и не дойдет из-за ряда неожиданных обстоятельств. Вы должны будете внезапно отправиться на другой конец города, чтобы помочь больному родственнику, а в конце дня случайно пропадете на вечеринку.

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