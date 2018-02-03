Министр обороны Украины встретился с главой Пентагона [ Редактировать ]
2 февраля министр обороны Украины Степан Полторак в ходе рабочего визита в США встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны США Дана Уайт в Twitter.
#SecDef Mattis met with Ukrainian Defense Minister Stepan Poltorak today and discussed the military relationship between the U.S. and the Ukraine. pic.twitter.com/AhfKKC1obI— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 2 февраля 2018 г.
"Сегодня Мэттис встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил отношения между вооруженными силами США и Украины", - написала Уайт.
В издании "Укринформ" также добавили, что глава Пентагона отметил, что Соединенные Штаты продолжат политику давления на Россию из-за ее агрессии против Украины и обратил внимание на реформы в Украине и необходимость антикоррупционных усилий.
Напомним, что Украина и Нидерланды усилят противодействие российской агрессии.
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