В субботу, 3 февраля, в центре итальянского городка Мачерата мужчина открыл огонь по прохожим. Об этом сообщает Ansa.

Мужчина целился в темнокожих людей. Во время стрельбы были ранены по меньшей мере четыре мигранта из Африки.

Полиция заблокировала машину, из которой злоумышленник стрелял по людям, на площади Виктории перед военным мемориалом.

Увидев полицейских, мужчина выбежал из машины по направлению к памятнику, где и был задержан. Свой пистолет злоумышленник оставил в машине.

Напомним, что в США девочка расстреляла одноклассников.